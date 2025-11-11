CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal suç duyurusunda bulunmak için adliyeye geldi

Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal suç duyurusunda bulunmak için adliyeye geldi

Son dakika Beşiktaş haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bahis soruşturmasında bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen futbolculardan olan Necip Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu iddiaları reddetmişti. Tecrübeli futbolcu, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmak için adliyeye geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 09:09
Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal suç duyurusunda bulunmak için adliyeye geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakemlere yönelik yürütülen 'bahis' soruşturması kapsamında, 1024 futbolcunun da hakemler gibi bahis hesabı bulunduğunu ve bu oyuncuların çeşitli platformlarda bahis oynadığını belirledi. TFF'nin tespitine göre, Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 27 futbolcunun da bahis hesabı olduğu ortaya çıktı. Bu isimler arasında Beşiktaş kaptanı Necip Uysal'ın da bulunduğu iddia edildi. Hakkındaki iddiaları reddeden Necip Uysal, şikayetçi olmak üzere sabah saat 08.00'de İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

