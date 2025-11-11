Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal İstanbul Adalet Sarayı'nda suç duyurusunda bulundu

'Bahis' soruşturması kapsamında, hakkındaki iddiaları reddeden Beşiktaş futbolcusu Necip Uysal, suç duyurusunda bulunmak için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Suç duyurusunun ardından açıklamalar yapan Uysal, "Oynamadığım, hesap açmadığım bir siteden, benim T.C. kimlik numaramla hesap açılıp bonus kuponla 2 kupon şeklinde oynanmış. Bugün de bu bahisi yapanlar için suç duyurusunda bulunmaya geldik" dedi.