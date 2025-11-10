CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Ersin Destanoğlu’ndan bahis iddialarına sert yanıt! “İtibar suikastına izin vermem”

TFF tarafından bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK’ya sevk edilen Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hakkındaki iddiaları reddetti. Destanoğlu, “Hakkımdaki iddialar tamamen mesnetsiz, dayanaksız ve gerçeğe aykırıdır” ifadelerini kullandı. İşte Destanoğlu'nun açıklaması...

Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 20:20
Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10 Kasım 2025 tarihli "Disiplin Sevkleri" açıklamasında adı, bahis oynadığı iddiasıyla PFDK'ya sevk edilen futbolcular arasında yer alan Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Destanoğlu, yaptığı paylaşımda iddiaların asılsız olduğunu vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"Hakkımda ortaya atılan bu iddialar tamamen mesnetsiz, dayanaksız ve gerçeğe aykırıdır. Profesyonel kariyerim boyunca her zaman futbolun etik değerlerine ve hukukun gereklerine uygun bir şekilde hareket ettim."

Destanoğlu, kamuoyu önünde yargılanmasına izin vermeyeceğini belirterek hukuki haklarını sonuna kadar kullanacağını da açıkladı:

"İtibar suikasti niteliğindeki bu iddialar karşısında, mesnetsiz suçlamalarla kamuoyu önünde yargılanmama izin vermeyeceğim; hukukun bana tanıdığı tüm yasal hakları sonuna kadar kullanacağım."

Açıklamasının sonunda kamuoyuna seslenen Destanoğlu, "Kamuoyunun asılsız iddialar karşısında sağduyulu davranacağına ve adaletin en kısa sürede tecelli edeceğine olan inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

İŞTE O AÇIKLAMA

