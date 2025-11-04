CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Çapanoğlu’na son görev

Çapanoğlu’na son görev

Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve U-17 Akademi Takımı’nın Teknik Sorumlusu merhum Hikmet Çapanoğlu için Sinanpaşa Camii’nde bir tören düzenlendi. Cenaze törenine; ikinci başkan Hakan Daltaban, altyapıdan sorumlu yönetici Toygun Batallı da katıldı. Çapanoğlu’nun cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ortaköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çapanoğlu’na son görev
Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve U-17 Akademi Takımı'nın Teknik Sorumlusu merhum Hikmet Çapanoğlu için Sinanpaşa Camii'nde bir tören düzenlendi. Cenaze törenine; ikinci başkan Hakan Daltaban, altyapıdan sorumlu yönetici Toygun Batallı da katıldı. Çapanoğlu'nun cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
G.Saray'dan Lookman hamlesi!
G.Saray'dan sol stoper hamlesi!
DİĞER
Orkun Kökçü’nün soyunma odasındaki sözleri ortaya çıktı! Gördüğü kırmızı kart olay olmuştu...
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Kazanan 86 milyon olacak
Osimhen: Hayatımda böyle sevilmedim
F.Bahçe'de Ederson'a milli davet!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ertuğrul Doğan açıkladı! Onana... Ertuğrul Doğan açıkladı! Onana... 01:44
Ertuğrul Doğan açıkladı! Onana... Ertuğrul Doğan açıkladı! Onana... 01:44
Osimhen: Hayatımda böyle sevilmedim Osimhen: Hayatımda böyle sevilmedim 00:46
Juventus'ta Kenan gelişmesi! Sağlık durumu... Juventus'ta Kenan gelişmesi! Sağlık durumu... 00:46
Konyaspor'da Çağdaş Atan dönemi! Konyaspor'da Çağdaş Atan dönemi! 00:46
F.Bahçe'de Ederson'a milli davet! F.Bahçe'de Ederson'a milli davet! 00:46
Daha Eski
Orkan Çınar'dan "dönerci dükkanı" açıklaması! Orkan Çınar'dan "dönerci dükkanı" açıklaması! 00:46
Antalyaspor deplasmanda galip! Antalyaspor deplasmanda galip! 00:46
G.Saray'da Barış Alper pişmanlığı! G.Saray'da Barış Alper pişmanlığı! 00:46
Dev derbide kazanan F.Bahçe! Dev derbide kazanan F.Bahçe! 00:46
"Türk filmi gibiydi" "Türk filmi gibiydi" 00:46
Üründül'den flaş Tedesco eleştirisi! Üründül'den flaş Tedesco eleştirisi! 00:46