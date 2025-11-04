Çapanoğlu’na son görev

Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve U-17 Akademi Takımı’nın Teknik Sorumlusu merhum Hikmet Çapanoğlu için Sinanpaşa Camii’nde bir tören düzenlendi. Cenaze törenine; ikinci başkan Hakan Daltaban, altyapıdan sorumlu yönetici Toygun Batallı da katıldı. Çapanoğlu’nun cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ortaköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.
