Ziraat Türkiye Kupası
Kartal doludizgin

Kartal doludizgin

Basketbol Süper Lig’de Beşiktaş rüzgarı esiyor. Siyah-beyazlılar, Merkezefendi’yi deplasmanda yenip 44 yıl sonra 6’da 6 yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 06:50
Kartal doludizgin

Basketbol Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde Beşiktaş Gain, deplasmanda Yukatel Merkezefendi'yi 95-77 mağlup etti. Lige çok iyi bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar, 44 yıl sonra 6'da 6 yaptı ve liderliğini korudu. Beşiktaş Gain'de karşılaşmada en skorer isim 24 sayı kaydeden Jonah Mathews oldu. Devon Dotson da maçı 21 sayıyla tamamladı. Kara Kartal, Süper Lig ve EuroCup'ta son 9 maçını kazanmayı bildi.

Kolay iş değil

44 yıl sonra ligde 6'da 6 yapan Beşiktaş Gain'in antrenörü Dusan Alimpijevic, "İlk 6 maçta 6 galibiyet almak kolay bir iş değil. Kazandığımız için mutluyum. Şimdi EuroCup maçımız var" dedi.

