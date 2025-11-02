CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi: Kırmızı karttan sonra...

Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi: Kırmızı karttan sonra...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki dev derbide ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 3-2'lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarda Wilfred Ndidi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 22:38 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 22:40
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi: Kırmızı karttan sonra...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki dev derbide ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 3-2'lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarda Wilfred Ndidi açıklamalarda bulundu.

İŞTE NDIDI'NİN SÖZLERİ:

Maç bizim için iyi gidiyordu. Elimizden geleni yapmamız gerektiğini biliyorduk. 2-0 öne geçtik. Kırmızı karttan sonra golü yiyince, geri dönüşleri için ihtiyaçları olan ivmeyi biz verdik. Maç içinde mücadele ruhumuz vardı. Bunun üzerine bir şeyler inşa etmeliyiz. Kalitemiz var. Hep beraber bir bütün olmalıyız. Bu sezon iyi şeyler başarabileceğiz bir durum yaratabiliriz.

Tedesco: Rakipleri umursamıyorum
F.Bahçe'den Beşiktaş'a flaş gönderme!
DİĞER
Kuruluş Orhan’ın Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu’ndan Filistin mesajı: Savaş suçu işleniyor!
Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Ana gündem Terörsüz Türkiye'de gelinen son aşama | Gazze, Suriye, Eurofighter... Masa yoğun
F.Bahçe kazandı zirveye yaklaştı!
F.Bahçe'den 2 pozisyona penaltı itirazı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe kazandı zirveye yaklaştı! F.Bahçe kazandı zirveye yaklaştı! 22:02
M. City evinde hata yapmadı! M. City evinde hata yapmadı! 21:35
F.Bahçe Beko deplasmanda galip! F.Bahçe Beko deplasmanda galip! 21:26
Vanspor sahasında galip Vanspor sahasında galip 21:20
F.Bahçe penaltı bekledi! İşte o pozisyon F.Bahçe penaltı bekledi! İşte o pozisyon 20:57
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın kırmızı kart gördü! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın kırmızı kart gördü! 20:34
Daha Eski
Derbide kırmızı kart kararı! Derbide kırmızı kart kararı! 20:29
F.Bahçe taraftarı Tüpraş Stadı'na hareket etti F.Bahçe taraftarı Tüpraş Stadı'na hareket etti 16:48
Hakan Çalhanoğlu maçın oyuncusu seçildi! Hakan Çalhanoğlu maçın oyuncusu seçildi! 16:58
Dev derbide ilk 11'ler belli oldu! Dev derbide ilk 11'ler belli oldu! 17:18
Dev derbide kazanan F.Bahçe! Dev derbide kazanan F.Bahçe! 17:33
F.Bahçe kafilesi Tüpraş Stadı'na hareket etti F.Bahçe kafilesi Tüpraş Stadı'na hareket etti 17:55