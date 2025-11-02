CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Kaytaz: Bunu anlamakta zorlanıyoruz

Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Sergen Yalçın'ın yerine takımın başına geçen yardımcı antrenör Murat Kaytaz, karşılaşmanın ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte Kaytaz'ın gündem olan sözleri ve hakem eleştirisi...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 22:41
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği derbiyi 3-2 kaybetti. Karşılaşmada teknik direktör Sergen Yalçın'ın kırmızı kart görmesi üzerine takımın başına geçen yardımcı antrenör Murat Kaytaz, maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"ANLAMAKTA ZORLANIYORUZ"

"Biz hafta boyunca planladığımız, taktik antrenmanlarda uyguladığımız, Sergen Yalçın'ın istediği oyunu uygulamaya çalıştık. Baskılı bir oyun planlamıştık. 25 dakikada iyi yaptık. 2-0 skoru bulduk. Hocamız derbi maç atmosferini çok iyi anlattı oyunculara. Kartlara çok dikkat etmemiz gerektiğini söyledi. 25 dakika planlarımız tuttu. Kırmızı karttan bir önce Rafa Silva'ya yapılan hareket var. Belki VAR'dan kırmızı olabilecek bir pozisyon. 2-0 olunca oyuncularımızda, bir telaş var, panik var. Geldiğimizden beri bunu kırmaya çalışıyoruz. Gol atınca bile koruma içgüdüsüyle panik yapabiliyorlar.

Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb maçını iyi analiz ettik. İkinci bölgede bekleyen takımlara karşı büyük sıkıntı yaşıyorlar. İkinci yarı bunu planladık, bu da tuttu.

Bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. Taraftarımıza da teşekkürler. Elimizden geldiğinden fazlasını yapıyoruz. Ancak biraz hakem arkadaşlar da biraz daha dikkatli olmalı. Sergen Hoca'yı oyundan attılar. Doğru karar, sahaya girdiği için. Tedesco da sahaya girdi. Atmadılar. Bunu anlamakta zorlanıyoruz.

Oyuncularımıza teşekkürler. Düzelteceğiz inşallah."

