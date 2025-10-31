En iyiler arasında

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Sosyal medya platformu X'in yapay zeka sistemi Grok, dünya futbolunun en iyi atmosfere sahip stadyumlarını belirledi. Givemesport tarafından paylaşılan listeye göre, Türkiye'den Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu ve Galatasaray'ın RAMS Park'ı dünyanın en özel futbol atmosferleri arasında yer aldı. Yapay zeka, stadyumların büyüklüğünden ziyade taraftar etkisi, akustik yapı, atmosfer yoğunluğu ve futbol kültürüne katkı gibi faktörleri değerlendirerek sıralamayı oluşturdu. Buna göre Kartal'ın yuvası 13. sırada kendine yer buldu.

La Bombonera birinci sırada

İlk sırada Arjantin devi Boca Juniors'un maçlarını oynadığı 54 bin kapasiteli La Bombonera Stadı yer aldı. Liverpool'un 61 bin kişilik Anfield Road'ı ikinci sırada, Borussia Dortmund'un 81 bin kişi kapasiteli Signal Iduna Park'ı ise üçüncü sırada kendine yer buldu.