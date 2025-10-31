CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş En iyiler arasında

En iyiler arasında

Tüpraş Stadı, dünyanın en iyi atmosferleri arasında gösterildi. Siyah-beyazlı takımın yuvası, Liverpool ve Boca Juniors’un statlarıyla birlikte anıldı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 06:50
En iyiler arasında

Sosyal medya platformu X'in yapay zeka sistemi Grok, dünya futbolunun en iyi atmosfere sahip stadyumlarını belirledi. Givemesport tarafından paylaşılan listeye göre, Türkiye'den Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu ve Galatasaray'ın RAMS Park'ı dünyanın en özel futbol atmosferleri arasında yer aldı. Yapay zeka, stadyumların büyüklüğünden ziyade taraftar etkisi, akustik yapı, atmosfer yoğunluğu ve futbol kültürüne katkı gibi faktörleri değerlendirerek sıralamayı oluşturdu. Buna göre Kartal'ın yuvası 13. sırada kendine yer buldu.

La Bombonera birinci sırada

İlk sırada Arjantin devi Boca Juniors'un maçlarını oynadığı 54 bin kapasiteli La Bombonera Stadı yer aldı. Liverpool'un 61 bin kişilik Anfield Road'ı ikinci sırada, Borussia Dortmund'un 81 bin kişi kapasiteli Signal Iduna Park'ı ise üçüncü sırada kendine yer buldu.

