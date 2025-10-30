29 Ekim mesajı

Beşiktaş'tan dün 29 Ekim paylaşımı geldi. Siyah-beyazlılardan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında! Cumhuriyetimizin ilanının 102. yıl dönümünde, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."
