Beşiktaş'tan dün 29 Ekim paylaşımı geldi.

29 Ekim mesajı

Beşiktaş'tan dün 29 Ekim paylaşımı geldi. Siyah-beyazlılardan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında! Cumhuriyetimizin ilanının 102. yıl dönümünde, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2025 Perşembe 06:50
29 Ekim mesajı
Beşiktaş'tan dün 29 Ekim paylaşımı geldi. Siyah-beyazlılardan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında! Cumhuriyetimizin ilanının 102. yıl dönümünde, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."
