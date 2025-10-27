Taraftardan tepki

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa engelini aşamadı ve şampiyonluk yarışında çok önemli 2 puan daha bıraktı. Kendilerine ayrılan misafir tribününü tamamen dolduran ve takımlarına 90 dakika boyunca büyük destek veren siyah-beyazlı futbolseverler 1-1'lik sonucun ardından adeta çılgına döndü. Kaptan Orkun Kökçü'nün tribünlere giderek son derece öfkeli olan taraftarlarla konuşması dikkat çekti. Takımı protesto eden tribünler ayrıca "Söylesene Sergen hoca bu takım niye oynamıyor?" şeklinde tezahürat yaptı.