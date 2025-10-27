CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Taraftardan tepki

Taraftardan tepki

Şampiyonluk yarışında büyük yara alan Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü öfkeli olan taraftarları sakinleştirmeye çalıştı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Taraftardan tepki

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa engelini aşamadı ve şampiyonluk yarışında çok önemli 2 puan daha bıraktı. Kendilerine ayrılan misafir tribününü tamamen dolduran ve takımlarına 90 dakika boyunca büyük destek veren siyah-beyazlı futbolseverler 1-1'lik sonucun ardından adeta çılgına döndü. Kaptan Orkun Kökçü'nün tribünlere giderek son derece öfkeli olan taraftarlarla konuşması dikkat çekti. Takımı protesto eden tribünler ayrıca "Söylesene Sergen hoca bu takım niye oynamıyor?" şeklinde tezahürat yaptı.

REKLAM - idefix
Okan Buruk: 2 kulvarda da iyi işler yapıyoruz!
DİĞER
Beşiktaş’taki sorunu açıkladılar: “Uyumsuz ve verimsizler”
Siyasi casusluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan tutuklandı
G.Saray geriden gelerek kazandı!
Szymanski ve Fred'e Almanya'dan kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kenan'lı Juventus başkentte kayıp! Kenan'lı Juventus başkentte kayıp! 01:06
Meksika'da zafer Norris'in! Meksika'da zafer Norris'in! 00:54
R. Vallecano tribünlerinde Filistin bayrakları! R. Vallecano tribünlerinde Filistin bayrakları! 00:35
R. Vallecano tribünlerinde Filistin bayrakları! R. Vallecano tribünlerinde Filistin bayrakları! 00:36
Kenan'lı Juventus başkentte kayıp! Kenan'lı Juventus başkentte kayıp! 00:39
Meksika'da zafer Norris'in! Meksika'da zafer Norris'in! 00:54
Daha Eski
El Clasico'da zafer Arda Güler'li R. Madrid'in! El Clasico'da zafer Arda Güler'li R. Madrid'in! 00:13
Okan Buruk: 2 kulvarda da iyi işler yapıyoruz! Okan Buruk: 2 kulvarda da iyi işler yapıyoruz! 00:13
Hakem direkt beyaz noktayı gösterdi! Hakem direkt beyaz noktayı gösterdi! 00:13
Kim Milyoner Olmak İster'de Fatih Terim sorusu! Kim Milyoner Olmak İster'de Fatih Terim sorusu! 00:13
Penaltı VAR'dan iptal edildi! Penaltı VAR'dan iptal edildi! 00:13
Beşiktaş tribünlerinden sert tepki! Beşiktaş tribünlerinden sert tepki! 00:13