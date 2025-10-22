CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Konyaspor-Beşiktaş maçı canlı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Konyaspor-Beşiktaş maçı canlı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in ertelenen 3. hafta maçında Tümosan Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın 12 puan gerisinde 7. sırada yer alan siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın yönetiminde 3 puan almak için sahaya çıkacak. Zorlu deplasmanda etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan Beşiktaş'ta 7 futbolcu ise forma giyemeyecek. Futbolseverler özellikle, "Konyaspor-Beşiktaş maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Tümosan Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 10:10 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 10:10
Konyaspor-Beşiktaş maçı canlı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Konyaspor-Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 3. hafta mücadelesinde Tümosan Konyaspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Ligde 7. sırada yer alan siyah-beyazlılar, lider Galatasaray'ın 12 puan gerisinde bulunuyor. Sergen Yalçın yönetiminde çıkışa geçmek isteyen Beşiktaş, Konya deplasmanında galip gelerek hem moral bulmayı hem de zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Beşiktaş cephesinde ise 7 futbolcu kadroda yer alamayacak. Tüm bu gelişmelerle birlikte futbolseverler, "Konyaspor-Beşiktaş maçı canlı izle" aramalarını hızlandırdı. Peki, Tümosan Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Konyaspor-Beşiktaş maçı

KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme karşılaşmasında oynanacak Tümosan Konyaspor-Beşiktaş maçı 22 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak.

Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta

KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Tümosan Konyaspor-Beşiktaş maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Konyaspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda

KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Tümosan Konyaspor: Deniz, Andzouana, Adil, Bazoer, Guilherme, Bjorlo, Melih, Ndao, Pedrinho, Muleka, Umut

Konyaspor-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Paulista, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa, Rashica, Devrim, Abraham

BEŞİKTAŞ'TA TEK HEDEF GALİBİYET

Dolmabahçe'de oynanan Gençlerbirliği maçını 2-1 kaybeden ve zirve yarışında ağır yara alan Beşiktaş, erteleme maçında hata yapmak istemiyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde mutlak 3 puan için sahaya çıkacak siyah-beyazlılar, Konya deplasmanında etkili bir performans ortaya koymayı hedefliyor.

Beşiktaş puan durumu

KONYASPOR MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

BEŞİKTAŞ MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

BEŞİKTAŞ KADROSUNDA 7 EKSİK

Siyah-beyazlı ekip Tümosan Konyaspor maçında tam 7 oyuncusundan yararlanamayacak. Sakatlığı iyileşen ve takımla çalışmalara başlayan Demir Ege Tıknaz maç eksiği nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca statü gereği sezon başında transfer edilen Cerny, Gökhan, Cengiz, Djalo, El Bilal Toure ve Jota Silva takımdaki yerlerini alamayacaklar.

Konyaspor-Beşiktaş maçı kadrosu

KONYASPOR İLE BEŞİKTAŞ ARASINDA 49. RANDEVU

Beşiktaş ile Konyaspor, Süper Lig'de yarın 49. kez karşılaşacak. Ligdeki 48 maçın 27'sini siyah-beyazlı takım kazanırken, 7 müsabakadan yeşil-beyazlı ekip galip ayrıldı. Taraflar 14 karşılaşmada birbirlerine üstünlük kuramadı. Kartal söz konusu maçlarda 92 kez rakip fileleri havalandırırken, Konyaspor 44 gol kaydetti.

Konyaspor-Beşiktaş maçları

GÖZLER RAFA SILVA'DA OLACAK

Beşiktaş'ta gözler, son 1 yılın skor anlamında en üretken ismi Rafa Silva'da olacak. Gençlerbirliği karşısında Cengiz Ünder'e asist yaparak skora katkıda bulunan Portekizli yıldız, siyah-beyazlı takımın zorlu deplasmanda en önemli kozu olacak. Eyüpspor maçında 1, Kayserispor karşısında 3, Kocaelispor sınavında ise 1 kez ağları sallayan 32 yaşındaki maestronun Trendyol Süper Lig'de toplam 5 golü bulunuyor. Rafa Silva ayrıca UEFA Konferans Ligi'nde St. Patrick's maçlarında 2 gol pası vermişti.

Rafa Silva istatistikleri

BEŞİKTAŞ KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı. İşte kadro: Mert, Ersin, Emre Bilgin, Svensson, Paulista, Ndidi, Rashica, Salih, Abraham, Orkun, Uduokhai, Kartal Kayra, Necip, Taylan, Rafa Silva, Rıdvan, Jurasek, Devrim, Emirhan, Mustafa Hekimoğlu.

Konyaspor-Beşiktaş maçı kadrosu

KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Konyaspor- Beşiktaş maçını hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcıları İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mustafa Savranlar. Karşılaşmanın 4. hakemi ise İlker Yasin Avcı. Beşiktaş Ozan Ergün'ün bugüne kadar düdük çaldığı 3 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Konyaspor-Beşiktaş maçı hakemi

