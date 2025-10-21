CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, 3. hafta erteleme maçında Tümosan Konyaspor'a konuk olacak. İşte siyah beyazlıların kamp kadrosu... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 14:57 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 15:04
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Trendyol Süper Lig devlerinden Beşiktaş, 3. hafta erteleme maçında Konyaspor'a konuk olacak. Mücadele öncesi Beşiktaş'ın kamp kafilesi açıklandı. Beşiktaş'ta statü gereği 6 oyuncu kadroda yer almadı. Demir Ege Tıknaz ise sakatlığından dolayı kadroda yok.

İŞTE EKSİK İSİMLER:

-Demir Ege Tıknaz (sakat)

-Tiago Djalo (statü)

-Gökhan Sazdağı (statü)

-Jota Silva (statü)

-Vaclav Cerny (statü)

-Cengiz Ünder (statü)

-El Bilal Toure (statü)

KAMP KADROSU:

F.Bahçe-Stuttgart maçı öncesi flaş gelişme!
REKLAM - İdefix
DİĞER
Gençlerin psikolojisi tehlikede! Artık mahkeme bile dur diyor!
"Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza | Anne Yasemin Minguzzi fenalaştı | Savcılıktan itiraz
F.Bahçe'de flaş İrfan Can gelişmesi! Transfer...
Omar'dan özel açıklamalar! Bodo Glimt maçı ve Fatih Terim...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kayserispor'da sezonun en kötü dönemi! Kayserispor'da sezonun en kötü dönemi! 14:40
Ratiopharm Ulm-Beşiktaş GAİN maçı detayları! Ratiopharm Ulm-Beşiktaş GAİN maçı detayları! 14:39
F.Bahçe-Stuttgart maçı öncesi flaş gelişme! F.Bahçe-Stuttgart maçı öncesi flaş gelişme! 14:35
Böylesi görülmedi! Hakem kartlarını unuttu Böylesi görülmedi! Hakem kartlarını unuttu 14:19
Beşiktaş'ta Konyaspor hazırlıkları! Beşiktaş'ta Konyaspor hazırlıkları! 13:58
İşte erteleme maçlarının hakemleri! İşte erteleme maçlarının hakemleri! 13:46
Daha Eski
Milli jimnastikçiden gümüş madalya! Milli jimnastikçiden gümüş madalya! 13:39
Bayern Münih'te Vincent Kompany gelişmesi! Bayern Münih'te Vincent Kompany gelişmesi! 13:35
M. City'den Arda Güler hamlesi! M. City'den Arda Güler hamlesi! 13:13
Newcastle United-Benfica maçı detayları! Newcastle United-Benfica maçı detayları! 12:56
Altay'da umutlar arttı! Altay'da umutlar arttı! 12:06
Kopenhag-Borussia Dortmund maçı ne zaman? Kopenhag-Borussia Dortmund maçı ne zaman? 12:00