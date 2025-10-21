Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Trendyol Süper Lig devlerinden Beşiktaş, 3. hafta erteleme maçında Konyaspor'a konuk olacak. Mücadele öncesi Beşiktaş'ın kamp kafilesi açıklandı. Beşiktaş'ta statü gereği 6 oyuncu kadroda yer almadı. Demir Ege Tıknaz ise sakatlığından dolayı kadroda yok.
İŞTE EKSİK İSİMLER:
-Demir Ege Tıknaz (sakat)
-Tiago Djalo (statü)
-Gökhan Sazdağı (statü)
-Jota Silva (statü)
-Vaclav Cerny (statü)
-Cengiz Ünder (statü)
-El Bilal Toure (statü)
KAMP KADROSU:
📋 Tümosan Konyaspor maçı kamp kadromuz. pic.twitter.com/JjhsA0RJ9q— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 21, 2025