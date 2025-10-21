CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş kafilesi Konya'ya ulaştı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Konyaspor ile yarın deplasmanda oynayacağı maç için Konya'ya geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 18:53
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak Konya Havalimanına iniş yaparken, bir grup taraftar tezahüratlarla kafilenin gelişini bekledi. Siyah-beyazlılar geniş güvenlik önlemleri ile havalimanından çıkış yaptı. Bu sırada taraftarlar teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolculara tezahüratlarla moral verdi. Kafile daha sonra maç saatine kadar konaklayacağı otele hareket etti. Öte yandan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da, takımla birlikte şehre geldi.

KARA KARTAL'DA 7 EKSİK

Siyah-beyazlılarda 7 futbolcu Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Maç eksiği olan Demir Ege Tıknaz'ın yanı sıra statü gereği Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, El Bilal Toure ve Jota Silva yarın sahada yer alamayacak. Hakem Ozan Ergün'ün yöneteceği maç saat 20.00'de oynanacak.

Beşiktaş'ın, Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Wilfred Ndidi, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Taylan Bulut, Rafa Silva, Rıdvan Yılmaz, David Jurasek, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Mustafa Erhan Hekimoğlu"

