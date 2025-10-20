Jurasek gözden düştü

Beşiktaş'ın Benfica'dan büyük umutlarla transfer ettiği Jurasek, Gençlerbirliği maçında da beklentilere karşılık veremedi. 78'de Rıdvan'ın yerine oyuna giren ve 1 dakika sonra kendi ağlarını havalandıran Çek sol beke tribünler ıslıklarla tepki gösterdi. Bu sezon 13 resmi müsabakada forma giyen 25 yaşındaki futbolcu skora hiç katkı yapamadı.
Beşiktaş'ın Benfica'dan büyük umutlarla transfer ettiği Jurasek, Gençlerbirliği maçında da beklentilere karşılık veremedi. 78'de Rıdvan'ın yerine oyuna giren ve 1 dakika sonra kendi ağlarını havalandıran Çek sol beke tribünler ıslıklarla tepki gösterdi. Bu sezon 13 resmi müsabakada forma giyen 25 yaşındaki futbolcu skora hiç katkı yapamadı.