Beşiktaş'ın çarşamba günü oynayacağı Konyaspor maçının deplasman tribünü biletleri satışa sunuldu. Yapılan açıklamada, "Müsabakanın taraftarlarımıza ayrılan biletleri satışa sunulmuştur. Bilet fiyatı, 1.950 TL'dir. Beşiktaş logolu Passolig kart sahibi taraftarlarımız, passo.com.tr ve Passo akıllı telefon uygulaması üzerinden bilet satın alabilirler" denildi.
