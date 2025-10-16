Semih'ten milli röveşata

Beşiktaş'ın İtalyan ekibi Cagliari'ye kiraladığı Semih Kılıçsoy, Ümit Milli Takım'da jeneriklik bir gole imza attı. U-21 Avrupa Şampiyonası H Grubu 3. maçında Ümitler deplasmanda Macaristan ile 1-1 berabere kaldı. Maçın 6. dakikasında Ayberk Karapo'nun ortasında savunmadan seken topa röveşataya kalkan Semih Kılıçsoy, ağları sarsıp müthiş bir gol kaydetti.
