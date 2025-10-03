Yıldızlar düştü, gençler yükseldi

Transfermarkt oyuncuların güncel piyasa değerlerini açıkladı.

Orkun'un piyasa değeri 2 milyon euro azalarak 28 milyon euroya geriledi. Wilfred Ndidi 12 milyon euroya (-3 milyon euro), Rafa Silva 7 milyon euroya (-2 milyon euro) düştü. Uduokhai (-1 milyon euro), Cerny (-1 milyon euro), El Bilal Toure (-2 milyon euro), Jurasek (-2 milyon euro) ve Djalo (-2 milyon euro) değer kaybı yaşayan diğer isimler oldu. Genç futbolcuların piyasa değerleri yükseldi. Mustafa Hekimoğlu'nun değeri 2 milyon euro artışla 5 milyon euroya, Taylan ve Demir Ege'nin ise 6 milyon euroya çıktı. Beşiktaş'ın forvetteki gol umudu Abraham'ın piyasa değeri 15 milyon euroda sabit kaldı.