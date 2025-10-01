Djalo kendine güveniyor

Kocaelispor maçında Emirhan Topçu ile savunmanın göbeğinde görev yapan yeni transfer Tiago Djalo, Galatasaray derbisi öncesi teknik direktör Sergen Yalçın'dan forma istedi. Portekizli stoper, "Kalitemin olduğunu biliyorum. Oynamak istiyorum. Diğer takım arkadaşlarıma da saygıyla tabii ki. Hepsi kaliteli oyuncular, hepimiz yüzde 100'ümüzü veriyoruz. Önümüzdeki maç için herkes çok iyi hazırlanacak. Hocamız bir karar verecek" dedi.