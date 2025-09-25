CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Kartal pençesi

Kartal pençesi

Rafa’nın hat-trick (15, 32, 58) yaptığı maçta Portekizli’ye 45’te ağları sarsan Abraham eşlik etti. Farklı kazanan Kartal, kötü gidişata son verip moral buldu

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 06:50
Kartal pençesi

Deplasmanlarda zorlanan ve bu sezon oynadığı iki maçı da kaybeden Beşiktaş, bu kez istediğini hem de 4 golle almayı başardı. Göztepe ve Alanya karşısında sahadan yenilgi ile ayrılan siyah-beyazlılar, Kayseri engelini 4 golle aştı. İlk dakikadan itibaren oyuna ağırlığını koyan Kara Kartal, aradığı golü gecenin yıldızı Rafa Silva ile buldu. Orkun Kökçü'nün harika pasında savunmanın arkasına sızan Rafa Silva topu filelere göndermeyi başardı.

RAFA DURMADI

Vitesi düşürmeyen Beşiktaş ve Rafa gollerine devam etti. 32'de kullanılan köşe vuruşunda uzaklaştırılan topu iyi takip eden Rafa, ceza alanı dışından gelişine harika bir gole imzasını attı. 45'te Kayseri savunmasının ters pasında topu önünde bulan Abraham, topu ceza alanına taşıdı ve köşeyi bularak farkı açtı. Son sözü kariyerinde ilk kez hat-trick yapan Rafa söyledi. Rashica'nın pasında savunmanın arkasına sızan Rafa, Bilal'in müdahalesine rağmen golünü attı.

İLK KEZ GOL YEMEDİ

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş, dikkat çekici bir istatistiğe imza attı. Siyah-beyazlılar, bu sezon oynadığı 10 resmi maçın tamamında kalesinde gol görmüştü. Ancak Beşiktaş, dün oynadığı maçta sergilediği etkileyici futbolun yanı sıra Kayserispor'a karşı gol yemeyerek, 11. maçta bu seriyi sonlandırdı ve bir ilki başardı.

SİYAH-BEYAZ KARNAVAL

Ligde 1. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Kayserispor'a konuk oldu. Rhg Enertürk Enerji Staodı'nda oynanan karşılaşmada siyah beyazlı taraftarlar, kendilerine ayrılan deplasman tribününü tamamen doldurdu. Maç öncesi ısınma sırasında taraftarlar, futbolcularına coşkulu tezahüratlarla destek verdi. Müsabaka boyunca da siyah-beyazlılar, 90 dakika boyunca susmadan takımlarını tezahüratlarla motive etti ve karşılaşmanın ardından da takımı tribüne çağırarak üçlü çektirdi.

YEDEKTE TEK YABANCI PAULISTA

Beşiktaş'ta Kayserispor müsabakasında yedek kulübesini Brezilyalı savunmacı Paulista'nın dışında Türk oyuncular doldurdu. Siyah-beyazlılarda kulübesinde Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Tuna Baran Demir ve Asım Efe Işık forma bekledi.

11 OYUNCU KADRODA YOKTU

Sezona kötü başlayan Kayserispor'da 11 oyuncu Beşiktaş karşısında forma giyemedi. Kayseri ekibinde sakatlığı bulunan Hosseini, Denswil, Mendes ve Mane'nin yanı sıra statü gereği Deniz Dönmezer, Benes, Bennasser, Furkan, Onugkha, Ali Karimi ve Yaw Ackah mücadelede yer almadı.

