Cengiz yedeğe çekildi

Transferin son günlerinde Fenerbahçe'den kiralanan Cengiz Ünder, Beşiktaş formasını ilk kez geçen haftaki Başakşehir maçında giydi. Tecrübeli oyuncu, 90+'da attığı golle de siyah-beyazlılara galibiyeti getirmdi. Kariyerinde ilk kez kafa golü atan Cengiz Ünder, Göztepe maçına ise yedek başladı. Tecrübeli futbolcu 61'de oyuna girdi ama varlık gösteremedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 06:50
Transferin son günlerinde Fenerbahçe'den kiralanan Cengiz Ünder, Beşiktaş formasını ilk kez geçen haftaki Başakşehir maçında giydi. Tecrübeli oyuncu, 90+'da attığı golle de siyah-beyazlılara galibiyeti getirmdi. Kariyerinde ilk kez kafa golü atan Cengiz Ünder, Göztepe maçına ise yedek başladı. Tecrübeli futbolcu 61'de oyuna girdi ama varlık gösteremedi.
