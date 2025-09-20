Cengiz yedeğe çekildi

Transferin son günlerinde Fenerbahçe'den kiralanan Cengiz Ünder, Beşiktaş formasını ilk kez geçen haftaki Başakşehir maçında giydi. Tecrübeli oyuncu, 90+'da attığı golle de siyah-beyazlılara galibiyeti getirmdi. Kariyerinde ilk kez kafa golü atan Cengiz Ünder, Göztepe maçına ise yedek başladı. Tecrübeli futbolcu 61'de oyuna girdi ama varlık gösteremedi.
Transferin son günlerinde Fenerbahçe'den kiralanan Cengiz Ünder, Beşiktaş formasını ilk kez geçen haftaki Başakşehir maçında giydi. Tecrübeli oyuncu, 90+'da attığı golle de siyah-beyazlılara galibiyeti getirmdi. Kariyerinde ilk kez kafa golü atan Cengiz Ünder, Göztepe maçına ise yedek başladı. Tecrübeli futbolcu 61'de oyuna girdi ama varlık gösteremedi.