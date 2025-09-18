Beşiktaş 17'lik yıldız adayının peşinde! Youbah Coulibaly...

Yaz transfer döneminde kadrosuna tam 12 oyuncuyu katan Beşiktaş, Keny Arroyo ve Elan Ricardo'nun ayrılığı sonrası genç kontenjanına herhangi bir ekleme yapmamıştı.

Bu kontenjanı devre arasında yapacağı transferlerle doldurmak isteyen siyah-beyazlılar, Fildişi Sahilli oyuncu Youbah Coulibaly'yi gündemine aldı. Africafoot'un haberine göre Beşiktaş, gözlemcileri aracılığıyla Fildişi Sahili 1. Ligi'nin Zoman FC takımında forma giyen forveti kadrosuna katmak istiyor.

EN KARARLI TAKIM BEŞİKTAŞ

Fildişi Sahili futbolunun gelecekteki en büyük yeteneklerinden biri olarak gösterilen Coulibaly'nin, dribbling yeteneği ve uzaktan çektiği şutlarla dikkat çektiği belirtildi. Habere göre, genç forvete Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere'den de birçok kulüp ilgi gösterse de, transferdeki en kararlı kulübün Beşiktaş olduğu belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Zoman FC formasıyla 2 maçta görev alan 17 yaşındaki oyuncu, 1 asistlik performans sergiledi.

İŞTE O HABER