CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş 17'lik yıldız adayının peşinde! Youbah Coulibaly...

Beşiktaş 17'lik yıldız adayının peşinde! Youbah Coulibaly...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, gelecek adına sürpriz bir hamle peşinde. Siyah beyazlılar, Fildişi Sahili 1. Ligi'nde forma giyen forvet oyuncusu Youbah Coulibaly ile yakından ilgileniyor. İ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025 Perşembe 11:55 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2025 Perşembe 11:56
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş 17'lik yıldız adayının peşinde! Youbah Coulibaly...

Yaz transfer döneminde kadrosuna tam 12 oyuncuyu katan Beşiktaş, Keny Arroyo ve Elan Ricardo'nun ayrılığı sonrası genç kontenjanına herhangi bir ekleme yapmamıştı.

Bu kontenjanı devre arasında yapacağı transferlerle doldurmak isteyen siyah-beyazlılar, Fildişi Sahilli oyuncu Youbah Coulibaly'yi gündemine aldı. Africafoot'un haberine göre Beşiktaş, gözlemcileri aracılığıyla Fildişi Sahili 1. Ligi'nin Zoman FC takımında forma giyen forveti kadrosuna katmak istiyor.

EN KARARLI TAKIM BEŞİKTAŞ

Fildişi Sahili futbolunun gelecekteki en büyük yeteneklerinden biri olarak gösterilen Coulibaly'nin, dribbling yeteneği ve uzaktan çektiği şutlarla dikkat çektiği belirtildi. Habere göre, genç forvete Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere'den de birçok kulüp ilgi gösterse de, transferdeki en kararlı kulübün Beşiktaş olduğu belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Zoman FC formasıyla 2 maçta görev alan 17 yaşındaki oyuncu, 1 asistlik performans sergiledi.

İŞTE O HABER

G.Saray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un E. Frankfurt maçı 11'i
Maçın ardından sert sözler! "Yazıklar olsun"
DİĞER
'Aşk ve Gözyaşı'nın Meyra'sı Hande Erçel yeni rolünü anlattı: "Epik bir aşk hikayesi"
Aziz İhsan Aktaş’tan dikkat çeken iddia: Ekrem İmamoğlu ile Rıza Akpolat kavgası yolsuzlukları ortaya çıkardı
Mourinho'dan Ali Koç sözleri!
Lammens'in kardeşinin tercihi Galatasaray!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Club Brugge-Monaco maçı detayları! Club Brugge-Monaco maçı detayları! 11:36
Kopenhag-Bayer Leverkusen maçı detayları! Kopenhag-Bayer Leverkusen maçı detayları! 10:57
Buruk'tan Frankfurt maçına özel plan! Buruk'tan Frankfurt maçına özel plan! 10:56
Uğurcan Çakır bonusu! Frankfurt-Galatasaray maçında... Uğurcan Çakır bonusu! Frankfurt-Galatasaray maçında... 10:24
Eskişehirspor-Muğlaspor maçı ne zaman? Eskişehirspor-Muğlaspor maçı ne zaman? 10:15
Giresunspor-52 Orduspor FK maçı ne zaman? Giresunspor-52 Orduspor FK maçı ne zaman? 09:52
Daha Eski
Düzcespor-Pendikspor maçı ne zaman? Düzcespor-Pendikspor maçı ne zaman? 09:42
Eintracht Frankfurt-G.Saray maçı öncesi son notlar! Eintracht Frankfurt-G.Saray maçı öncesi son notlar! 08:47
Maçın ardından sert sözler! "Yazıklar olsun" Maçın ardından sert sözler! "Yazıklar olsun" 08:31
Bugünkü maçlar 18 Eylül 2025 Perşembe Bugünkü maçlar 18 Eylül 2025 Perşembe 07:31
Mourinho'dan Ali Koç sözleri! Mourinho'dan Ali Koç sözleri! 01:10
Terim'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Terim'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 01:10