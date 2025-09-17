Arjen Robben benzetmesi

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, Vaclav Cerny için övgü dolu ifadeler kullandı. Çek oyuncunun bire birlerde çok etkili ve süratli olduğuna dikkat çeken Licka, "Çok hızlı bir futbolcu. Teknik özellikleri de güçlü. Robben gibi topla içeri kat edip arka direğe etkili şutlar çıkarabiliyor. Beşiktaş çok iyi bir kanat oyuncusu transfer etti. Hem Cerny hem de Beşiktaş taraftarı büyük keyif alacak" diye konuştu.