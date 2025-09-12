Aboubakar transferi iptal

ESPN’de yer alan habere göre, Sao Paulo bonservisi elinde olan eski Beşiktaşlı golcü Vincent Aboubakar ile temasa geçti. Kamerunlu golcünün bu görüşmelerdeki beklentisi, Brezilya ekibinin bütçesini aştı. Sao Paulo bu nedenle 33 yaşındaki futbolcunun transferinden vazgeçti
