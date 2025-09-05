CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan sol kanat operasyonu! Transfer o tarihte bitecek

Beşiktaş'tan sol kanat operasyonu! Transfer o tarihte bitecek

Sağ kanadı Wolfsburg'tan Vaclav Cerny'yi transfer edip çözen Beşiktaş, sol kanat transferine odaklandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2025 Cuma 06:51 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2025 Cuma 11:10
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'tan sol kanat operasyonu! Transfer o tarihte bitecek

Sağ kanadı Wolfsburg'tan Vaclav Cerny'yi transfer edip çözen Beşiktaş, sol kanat transferine odaklandı.

Siyah-beyazlı yönetim, geçtiğimiz sezon küme düşen ve şu anda Fransa 2. Ligi'nde mücadele eden Saint-Etienne'in yıldızı Zuriko Davitashvili'yi kadrosuna katmak için görüşmelere hız verdi.

KOLAY ADAM EKSİLTİYOR

Siyah-beyazlı taraftarların takımda görmeyi çok istediği 24 yaşındaki Gürcü oyuncu için Fransız kulübüyle pazarlıkların devam ettiği öğrenildi. Siyah-beyazlılar hafta sonuna kadar bu transfere nokta koymayı hedefliyor.

Yüksek top tekniği ile dikkat çeken ve kolay adam eksiltebilen yıldız futbolcu, süratiyle rakip beklerin korkulu rüyası...

Buruk'tan flaş karar! Osimhen ve Icardi…
E. Frankfurt'tan G.Saray maçı öncesi flaş önlem!
DİĞER
Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe son aday ortaya çıktı! Devin Özek, yönetime sundu...
Gürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı | Video yayımladı: "CHP'yi adliye koridorlarından kurtaracağız"
F.Bahçeli o isme Şampiyonlar Ligi ekibinden kanca!
Galibiyetin ardından dikkat çeken eleştiri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'tan flaş karar! Osimhen ve Icardi… Buruk'tan flaş karar! Osimhen ve Icardi… 10:41
Yunanistan-Belarus maçı detayları! Yunanistan-Belarus maçı detayları! 10:39
E. Frankfurt'tan G.Saray maçı öncesi flaş önlem! E. Frankfurt'tan G.Saray maçı öncesi flaş önlem! 10:36
Lionel Messi duygusal anlar yaşadı! Lionel Messi duygusal anlar yaşadı! 10:18
Danimarka-İskoçya maçı detayları! Danimarka-İskoçya maçı detayları! 10:11
A Milli Basketbol Takımı çeyrek final için sahaya çıkacak A Milli Basketbol Takımı çeyrek final için sahaya çıkacak 10:04
Daha Eski
F.Bahçeli o isme Şampiyonlar Ligi ekibinden kanca! F.Bahçeli o isme Şampiyonlar Ligi ekibinden kanca! 10:04
Filenin Sultanları Japonya ile karşılaşacak Filenin Sultanları Japonya ile karşılaşacak 09:54
İsviçre-Kosova maçı detayları! İsviçre-Kosova maçı detayları! 09:45
Slovenya-İsveç maçı detayları! Slovenya-İsveç maçı detayları! 09:32
A Milli Futbol Takımı Konya'da A Milli Futbol Takımı Konya'da 09:18
G.Saray'a 70 milyon Euro'luk dünya yıldızı! G.Saray'a 70 milyon Euro'luk dünya yıldızı! 09:05