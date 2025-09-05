Beşiktaş'tan sol kanat operasyonu! Transfer o tarihte bitecek

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Sağ kanadı Wolfsburg'tan Vaclav Cerny'yi transfer edip çözen Beşiktaş, sol kanat transferine odaklandı.

Siyah-beyazlı yönetim, geçtiğimiz sezon küme düşen ve şu anda Fransa 2. Ligi'nde mücadele eden Saint-Etienne'in yıldızı Zuriko Davitashvili'yi kadrosuna katmak için görüşmelere hız verdi.

KOLAY ADAM EKSİLTİYOR

Siyah-beyazlı taraftarların takımda görmeyi çok istediği 24 yaşındaki Gürcü oyuncu için Fransız kulübüyle pazarlıkların devam ettiği öğrenildi. Siyah-beyazlılar hafta sonuna kadar bu transfere nokta koymayı hedefliyor.

Yüksek top tekniği ile dikkat çeken ve kolay adam eksiltebilen yıldız futbolcu, süratiyle rakip beklerin korkulu rüyası...