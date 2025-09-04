Trossard iddiası

Beşiktaş, Arsenal'de yeterince forma şansı bulamayan 30 yaşındaki Belçikalı yıldız Leandro Trossard'ı transfer listesine aldı. Yönetim, sol kanattaki açığı tecrübeli oyuncuyla kapatmayı hedefliyor. İngiltere basınında, Arsenal'in teknik heyetinin Trossard için gelecek tekliflere açık olduğu belirtildi.
