CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi başlayacak!

Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi başlayacak!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın Solskjaer ile yolların ayrılmasının ardından Sergen Yalçın ile anlaştığı öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 08:10 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 08:22
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi başlayacak!

Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi başlıyor.

Dün akşam İsviçre temsilcisi Lozan'a 1 - 0 yenilerek UEFA Konferans Ligi'nden elenen Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in görevine son vermişti.

Bu gelişmenin ardından gece geç saatlerde Sergen Yalçın ile görüşen Başkan Serdal Adalı, tecrübeli teknik adamla anlaşma sağladı.

A Spor'un haberine göre; Siyah beyazlı kulüp tarafından bugün resmi açıklamanın yapılması ve Sergen Yalçın'ın akşam yapılacak idmanda takımın başında olması bekleniyor.

Yalçın 2020 - 2022 yılları arasında 2 sezona yakın Beşiktaş'ı çalıştırmış ve 2020 - 2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayıp, Türkiye Kupası'nı da kazanma başarısını göstermişti.

F.Bahçe'de camiadan Mou'ya büyük tepki!
REKLAM
DİĞER
Bir yataklı konserimiz eksikti! Yeni trend şoke etti
CHP'li belediyelerde skandallar bitmiyor! Torbalı'da başkan Övünç Demir'den rüşvet karşılığı 60 milyonluk ceza indirimi
G.Saray'da Ederson tamam!
F.Bahçe'nin orta sahası Real Madrid'den gelecek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta yeniden Sergen Yalçın dönemi! Beşiktaş'ta yeniden Sergen Yalçın dönemi! 08:09
Kairat futbolcularının Real Madrid heyecanı! Kairat futbolcularının Real Madrid heyecanı! 01:35
Kairat futbolcularının Real Madrid heyecanı! Kairat futbolcularının Real Madrid heyecanı! 01:30
Avrupa Ligi'nde play-off maçları tamamlandı! İşte toplu sonuçlar Avrupa Ligi'nde play-off maçları tamamlandı! İşte toplu sonuçlar 01:30
Avrupa Ligi'nde play-off maçları tamamlandı! İşte toplu sonuçlar Avrupa Ligi'nde play-off maçları tamamlandı! İşte toplu sonuçlar 01:29
Dolmabahçe'de büyük protesto! Dolmabahçe'de büyük protesto! 00:42
Daha Eski
G.Saray'da Ederson tamam! G.Saray'da Ederson tamam! 00:38
Beşiktaş'ta Solskjaer ile yollar ayrıldı! Beşiktaş'ta Solskjaer ile yollar ayrıldı! 00:03
Solskjaer'den istifa tepkileri hakkında açıklama! Solskjaer'den istifa tepkileri hakkında açıklama! 00:03
Dolmabahçe'de 'İstifa' sesleri! Solskjaer'e şok protesto Dolmabahçe'de 'İstifa' sesleri! Solskjaer'e şok protesto 00:02
Beşiktaş'ta Avrupa defteri kapandı! Beşiktaş'ta Avrupa defteri kapandı! 00:02
Samsun Avrupa yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek! Samsun Avrupa yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek! 00:02