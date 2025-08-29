Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi başlayacak!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi başlıyor.

Dün akşam İsviçre temsilcisi Lozan'a 1 - 0 yenilerek UEFA Konferans Ligi'nden elenen Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in görevine son vermişti.

Bu gelişmenin ardından gece geç saatlerde Sergen Yalçın ile görüşen Başkan Serdal Adalı, tecrübeli teknik adamla anlaşma sağladı.

A Spor'un haberine göre; Siyah beyazlı kulüp tarafından bugün resmi açıklamanın yapılması ve Sergen Yalçın'ın akşam yapılacak idmanda takımın başında olması bekleniyor.

Yalçın 2020 - 2022 yılları arasında 2 sezona yakın Beşiktaş'ı çalıştırmış ve 2020 - 2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayıp, Türkiye Kupası'nı da kazanma başarısını göstermişti.