Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı!

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı!

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 23:34 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 23:38
Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı!

Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrıldığını açıkladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde İsviçre ekibi Lausanne'a elenen Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesi feshedildi. Karşılaşmanın ardından stadyumda başkan Serdal Adalı ile bir toplantı yapan Norveçli teknik adam ile yollar ayrıldı. Solskjaer, Ocak ayında takımın başına geçmişti.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; "Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir.

Başkanımız Serdal Adalı toplantı sonrası yaptığı görüşmede Solskjaer'e bugüne kadar olan hizmetleri için teşekkür etti.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri yer aldı.

İŞTE OLE GUNNAR SOLSKJAER'İN BEŞİKTAŞ KARNESİ👇🏼

29 maç

15 galibiyet

5 beraberlik

9 mağlubiyet

Anasayfa Beşiktaş
