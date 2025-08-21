Beşiktaş’ta hedef gruplara kalmak! İşte Solskjaer’in Lausanne maçı muhtemel 11’i

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş, Avrupa ve Süper Lig'de üst üste üç maçını kazanarak yakaladığı galibiyet serisini, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Lausanne karşısında sürdürmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlılar, deplasmanda oynayacağı bu kritik karşılaşmada avantaj elde ederek rövanş maçı öncesi üstünlük sağlayıp rahat bir nefes almayı amaçlıyor.

HEDEF GRUPLARA KALMAK

İsviçre'nin Lozan kentindeki La Tuiliere Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.15'te başlayacak ve Norveç Futbol Federasyonu'ndan hakem Sigurd Kringstad tarafından yönetilecek. Beşiktaş, Konferans Ligi 3. eleme turunda İrlanda ekibi St. Patrick's'i her iki maçta da mağlup ederek tur atlamıştı. Şimdi ise hedef, Lausanne'ı saf dışı bırakarak adını Konferans Ligi grup aşamasına yazdırmak.

MUÇI VE MUSTAFA YOK

Beşiktaş'ta Lausanne karşısında Ernest Muçi, Mustafa Hekimoğlu, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda Al Musrati ve Tayfur Bingöl de kadroda yer almadı. Beşiktaş'ta yeni transferler Wilfred Ndidi ile Taylan Bulut Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer forma şansı vermesi halinde bugünkü maçta forma giyebilecek.

KONFERANS LİGİ'NDE 15. MÜCADELE

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde 14 mücadeleye çıktı. Siyah-beyazlı takım, 2021- 2022 sezonundan itibaren düzenlenen bu organizasyonda 9 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Rakipleriyle 1 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 4 karşılaşmayı ise kaybetti.

257. RANDEVU

Beşiktaş, Lausanne karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 257. maçına çıkacak. Kartal geride kalan 256 mücadelede 97 galibiyet, 49 beraberlik ve 110 mağlubiyet yaşadı. Rakip fileleri 347 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 393 gole engel olamadı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

LAUSANNE: LETİCA, OKOH, DUSSENNE, ROCHE, MOUANGA, POATY, SOPPY, CUSTODİO, DİAKİTE, SENE, OYEDEJİ

BEŞİKTAŞ: MERT, PAULİSTA, UDUOKHAİ, TAYLAN, EMİRHAN, NDİDİ, ORKUN, RAFA, J.MARİO, RASHİCA, ABRAHAM