Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ ST PATRICKS MAÇI yayın bilgileri: Beşiktaş - St Patricks maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ ST PATRICKS MAÇI yayın bilgileri: Beşiktaş - St Patricks maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda son kez, İrlandalı rakibi St Patricks ile kozlarını paylaşacak. İlk maçtaki farklı galibiyetin ardından bu kez de taraftarı önünde kazanmak isteyen Kartal, 2 farklı yenilgi dahi alsa Play-off'u garantileyecek. Portekizli hakem Antonio Nobre'nin düdük çalacağı maçın yayın bilgilerini ve muhtemel 11'leri haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 14:42 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 19:16
BEŞİKTAŞ ST PATRICKS MAÇI yayın bilgileri: Beşiktaş - St Patricks maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - St Patricks maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında, ilk maçta 4-1 mağlup ettiği St. Paricks ile karşı karşıya geliyor. İrlanda ekibine karşı kurduğu üstünlükle play-off için Dolmabahçe'de büyük avantaj sağlayan siyah-beyazlılar, bu kez de taraftarının önünde galibiyet hedefliyor. Alacağı tüm galibiyetler ve beraberliklerin yanı sıra 2 farklı yenilgilerle de play-off'a hak kazanan Kartal'ın play-off turundaki rakibi ise Astana-Lausanne rövanş karşılaşması sonrasında belli olacak. Peki Beşiktaş - St Patricks maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - ST PATRİCKS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - St Patricks maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Nobre yönetecek.

BEŞİKTAŞ - ST PATRİCKS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Arroyo, Rafa Silva, Muçi, Abraham.

St Patricks: Anang, Grivosti, Mcclelland, Mclaughlin, Redmond, Lennon, Leavy, Mulraney, Power, Baggley, Melia.

İLK HEDEF PLAY-OFF

UEFA Avrupa Ligi'ne Shakhtar Donetsk karşısında aldığı yenilgilerin ardından 2. eleme turunda veda eden Beşiktaş, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam ediyor. Kartal, Tüpraş Stadyumu'nda İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek. Deplasmanda oynanan ilk maçta elde ettikleri 4-1'lik galibiyetin avantajıyla rövanş maçına çıkacak olan siyah-beyazlılarda hedef play-offlara kalmak.

AVRUPA KUPALARINDA 256. MAÇ

Beşiktaş, St. Patrick's ile oynayacağı müsabakayla birlikte Avrupa kupalarındaki 256. maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar geride kalan 255 mücadelede 96 galibiyet, 49 beraberlik ve 110 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 344 kez havalandıran Kartal, kalesinde ise 391 gole engel olamadı.

Siyah-beyazlı takımda, St. Patrick's maçı öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Beşiktaş'ta sakatlıklarını atlatan Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş, İrlanda temsilcisi karşısında teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den görev bekleyecek.

MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's'i geçmesi durumunda ise muhtemel rakipleri belli oldu. Siyah-beyazlılar, play-off turunda Kazakistan'ın Astana takımı ile İsviçre'nin Lausanne takımlarının eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Lausanne, sahasındaki ilk maçta Astana'yı 3-1 yendi.

Play-off turunda karşılaşmalar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.

PORTEKİZLİ HAKEM YÖNETECEK

Beşiktaş ile St. Patrick's arasında oynanacak müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Antonio Nobre yönetecek. Nobre'nin yardımcılıklarını Pedro Ribeiro ile Nelson Pereira yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise David Rafael Oliveira Da Silva olacak. Karşılaşmada VAR olarak Andre Narciso, AVAR'da da Catarina Campos görev alacak.

