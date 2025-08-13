Beşiktaş'ta Lucas Vazquez gelişmesi! Transferi için şartı...

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı önceki gün basın toplantısında, "32-33 ve hatta 34 yaşlarında bir oyuncu gelecek olursa bonservis vermeyeceğiz. Gelir 1 sene oynarlar, direkt katkı verirler. Hiçbir zaman da 1 seneden fazla kontrat vermeyiz" diyerek tecrübeli oyuncu transferi için kapıyı açmıştı. Adalı'nın işaret ettiği bu ismin Real Madrid ile kontratı biten Lucas Vazquez olduğu ortaya çıktı. Sağ bek için İspanyol yıldız ile temas kurulduğu ve pazarlıkların başlatıldığı öğrenildi.

SICAK BAKMADI

Sabah'ta yer alan haberde menajerler aracılığıyla bir yıllık kontrat önerilen başarılı oyuncunun, buna sıcak bakmadığı ve anlaşma süresinin artırılması halinde teklifi değerlendireceği aktarıldı. Kariyerine Real Madrid altyapısında başlayan ve sadece bir dönem Espanyol'da kiralık oynayan Vazquez, geri kalan tüm kariyerini İspanyol devinde geçirdi.