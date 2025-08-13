CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'ta Lucas Vazquez gelişmesi! Transferi için şartı...

Beşiktaş'ta Lucas Vazquez gelişmesi! Transferi için şartı...

Transfer dönemini hareketli geçiren Beşiktaş'ta gündemdeki sıcak isimlerden birisi de Real Madrid ile anlaşması biten İspanyol sağ bek Lucas Vazquez'di. Yıldız oyuncunun transferi için siyah beyazlılardan beklentisi ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2025 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'ta Lucas Vazquez gelişmesi! Transferi için şartı...

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı önceki gün basın toplantısında, "32-33 ve hatta 34 yaşlarında bir oyuncu gelecek olursa bonservis vermeyeceğiz. Gelir 1 sene oynarlar, direkt katkı verirler. Hiçbir zaman da 1 seneden fazla kontrat vermeyiz" diyerek tecrübeli oyuncu transferi için kapıyı açmıştı. Adalı'nın işaret ettiği bu ismin Real Madrid ile kontratı biten Lucas Vazquez olduğu ortaya çıktı. Sağ bek için İspanyol yıldız ile temas kurulduğu ve pazarlıkların başlatıldığı öğrenildi.

SICAK BAKMADI

Sabah'ta yer alan haberde menajerler aracılığıyla bir yıllık kontrat önerilen başarılı oyuncunun, buna sıcak bakmadığı ve anlaşma süresinin artırılması halinde teklifi değerlendireceği aktarıldı. Kariyerine Real Madrid altyapısında başlayan ve sadece bir dönem Espanyol'da kiralık oynayan Vazquez, geri kalan tüm kariyerini İspanyol devinde geçirdi.

