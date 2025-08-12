Gboho ve Rowe mesaisi

Siyah beyazlılar, sol kanat transferini güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Hedefte iki isim öne çıkıyor: Yann Gboho ve Jonathan Rowe. L'Equipe'in haberine göre, siyah-beyazlılar, Fransa'nın Toulouse takımında forma giyen Fildişi Sahilli oyuncu Yann Gboho için 6 milyon euro'luk resmi teklif yaptı Beşiktaş'ın bir diğer hedefi ise Fransa'da Marsilya forması giyen İngiliz oyuncu Jonathan Rowe. Başkan Serdal Adalı, Rowe'un transferi için Marsilya ile görüşmelere başladı.