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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri! Solskjaer gönderilecek mi?

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri! Solskjaer gönderilecek mi?

Shakhtar Donetsk ile oynanan maçlardaki etkisiz ve silik performans, Beşiktaş yönetimini harekete geçirdi. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in görevine son verilmesini gündemine aldı. Norveçli çalıştırıcının ayrılığı halinde takımın başına geçebilecek isimler de şimdiden netleşmeye başladı. İşte o adaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri! Solskjaer gönderilecek mi?

Ole Gunnar Solskjaer, Shakhtar ile oynanan rövanş maçından sonra yaptığı açıklamada "Görevimin başındayım" dedi ve gözler Başkan Serdal Adalı'ya çevrildi. Adalı'nın yönetim ile acil toplantı yapacağı ve teknik direktör değişikliği kararının ön plana çıkacağı söyleniyor. Sezonu hedeflerinden uzak bitiren Beşiktaş'ta bir ara gündeme gelen, fakat yeni sezon için Solskjaer ile devam kararı alan yönetim, Shakhtar'a elenmesinin ardından fikrini değiştirerek teknik direktör arayışlarına başladı. Öncelik Sergen Yalçın'da ama Roberto Mancini, Nuri Şahin ve Roger Schmidt de listede yer alan isimler.

YALÇIN İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Başkan Serdal Adalı'nın Sergen Yalçın ile masaya oturduğu iddia edildi. Yalçın bir yıllık sözleşme istedi. Adalı ise üç yıllık sözleşme ısrar ettiyse de Kartal'ın efsanesi teknik direktörlerle yapılacak uzun süreli sözleşmelere karşı olduğunu dile getirdi. Sergen'in alternatifleri olarak en son Suudi Arabistan'da görev yapan Roberto Mancini, Antalya ve Dortmund'un teknik patronluğunu yapan Nuri Şahin ve şu anda bir kulüp çalıştırmayan fakat en son Benfica'yı zirveye taşıyan Alman teknik adam Roger Schmidt ile de temas kurulacak.

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