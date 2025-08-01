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Haberler Beşiktaş Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Milan'lı kanadın menajeri 2 takımla da görüşecek

Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Milan'lı kanadın menajeri 2 takımla da görüşecek

Son dakika Beşiktaş, Fenerbahçe transfer haberi | İtalya basınında yer alan haberlere göre Milan'ın kanat oyuncusu Samuel Chukwueze'nin menajeri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geldi. İşte detaylar... (BJK, FB spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2025 Cuma 19:40 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2025 Cuma 20:09
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Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Milan'lı kanadın menajeri 2 takımla da görüşecek

UEFA Avrupa Ligi'ne erken veda eden Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Milan'lı kanadın menajeri 2 takımla da görüşecek

Siyah-beyazlı ekip, Milan forması giyen tecrübeli kanat oyuncusu Samuel Chukwueze'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Milan'lı kanadın menajeri 2 takımla da görüşecek

İtalyan basınından Calciomercato muhabiri Daniele Longo'nun haberine göre, Nijeryalı futbolcunun menajeri İstanbul'a gelerek Beşiktaş yetkilileriyle görüşmelere başladı.

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Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Milan'lı kanadın menajeri 2 takımla da görüşecek

Siyah-beyazlılar, oyuncuyla anlaşma zemini ararken transferin gerçekleşme ihtimalinin şu aşamada düşük olduğu ifade edildi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Milan'lı kanadın menajeri 2 takımla da görüşecek

Haberde ayrıca Milan'ın, Beşiktaş'tan gelen teklifi yetersiz bulduğu belirtildi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Milan'lı kanadın menajeri 2 takımla da görüşecek

26 yaşındaki Chukwueze'nin menajerinin Beşiktaş dışında Fenerbahçe ve İngiltere Premier Lig ekibi Fulham ile de görüşme yapacağı öğrenildi.

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