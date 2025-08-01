Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Milan'lı kanadın menajeri 2 takımla da görüşecek

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Siyah-beyazlılar, oyuncuyla anlaşma zemini ararken transferin gerçekleşme ihtimalinin şu aşamada düşük olduğu ifade edildi.

Haberde ayrıca Milan'ın, Beşiktaş'tan gelen teklifi yetersiz bulduğu belirtildi.