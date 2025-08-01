HaberlerBeşiktaş Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Milan'lı kanadın menajeri 2 takımla da görüşecek
Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Milan'lı kanadın menajeri 2 takımla da görüşecek
Son dakika Beşiktaş, Fenerbahçe transfer haberi | İtalya basınında yer alan haberlere göre Milan'ın kanat oyuncusu Samuel Chukwueze'nin menajeri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geldi. İşte detaylar... (BJK, FB spor haberleri)
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 01 Ağustos 2025 Cuma 19:40Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2025 Cuma 20:09
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