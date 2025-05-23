BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rafa Silva'ya sürpriz talip çıktı! Solskjaer'in transfer kararı...

Bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, şampiyonluk yarışının uzağında kaldı. Solskjaer'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Siyah-beyazlılarda diğer yandan yıldız isimlerin talipleri de çıkıyor.

Gösterdiği performansla adından söz ettiren Rafa Silva'ya Yunanistan'dan talip çıktı. Siyah beyazlıların Portekizli yıldızına AEK'nın ilgisi olduğu belirtildi.

Ole Gunnar Solskjaer ise yönetimine yıldız oyuncunun kesinlikle satılmaması gerektiğini vurguladı.

Benfica'dan transfer edilen Rafa Silva, Beşiktaş formasıyla 47 maçta 18 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.