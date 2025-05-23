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Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rafa Silva'ya sürpriz talip çıktı! Solskjaer'in transfer kararı...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rafa Silva'ya sürpriz talip çıktı! Solskjaer'in transfer kararı...

Gelecek sezonun kadro planlamasını yapan Beşiktaş'a sürpriz transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Rafa Silva'ya sürpriz bir talip çıktı. Siyah beyazlıların teknik direktörü yıldız oyuncusu hakkında yönetime kararını iletti. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2025 Cuma 14:59
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rafa Silva'ya sürpriz talip çıktı! Solskjaer'in transfer kararı...

Bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, şampiyonluk yarışının uzağında kaldı. Solskjaer'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Siyah-beyazlılarda diğer yandan yıldız isimlerin talipleri de çıkıyor.

Gösterdiği performansla adından söz ettiren Rafa Silva'ya Yunanistan'dan talip çıktı. Siyah beyazlıların Portekizli yıldızına AEK'nın ilgisi olduğu belirtildi.

Ole Gunnar Solskjaer ise yönetimine yıldız oyuncunun kesinlikle satılmaması gerektiğini vurguladı.

Benfica'dan transfer edilen Rafa Silva, Beşiktaş formasıyla 47 maçta 18 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.

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