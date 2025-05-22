TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta rota Victor Lindelöf! Solskjaer eski öğrencisini getirtiyor

Kadrosuna stoper takviyesi yapacak olan Beşiktaş'ta gündemine gelen son isim Manchester United ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Victor Lindelöf oldu. Kartal'ın İsveçli stoperi listesine eklediği ve ilerleyen günlerde bir girişim yapmayı planladığı da gelen haberler arasında.

Takvim'de yer alan habere göre Beşiktaş'ın Norveçli Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in de Manchester United'tan eski öğrencisi olan İsveçli stoperin transferine onay verdiği ve alınması halinde savunmaya büyük güç katacağını yönetime ilettiği öğrenildi. Bu sezon Manchester United formasıyla 24 maçta 1134 dakika süre alan 30 yaşındaki savunmacı söz konusu karşılaşmalarda takımına skor katkısında bulunamadı. İngiltere Premier Lig ekiplerinin de kadrosuna katmak istediği tecrübeli savunmacının yeni sezonki adresi şu an için merak konusu.

2017'den beri Kırmızı Şeytanlar'ın formasını giyen Lindelöf 283 maçta 4 gol, 7 asiste imza attı.