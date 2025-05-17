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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2025 Cumartesi 16:37
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Beşiktaş Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Corendon Alanyaspor maçı için bugün saat 17.45'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Alanya'ya giderek kampa girecek.

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