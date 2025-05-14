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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy için yeni plan! Kiralık formülü gündemde

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy için yeni plan! Kiralık formülü gündemde

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Beşiktaş'ta genç forvet Semih Kılıçsoy'un geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu sezon beklentilerin altında kalan 19 yaşındaki futbolcunun, düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma kiralık gönderilmesi planlanıyor. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2025 Çarşamba 10:00
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy için yeni plan! Kiralık formülü gündemde

Kulüp Başkanı Serdal Adalı, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve Scouting Direktörü Eduard Graf'ın yaptığı toplantıda kadro yapılanması masaya yatırıldı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy için yeni plan! Kiralık formülü gündemde

Takıma yapılacak takviyelerin yanı sıra, ayrılması muhtemel oyuncularla ilgili de detaylı değerlendirmeler yapıldı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy için yeni plan! Kiralık formülü gündemde

Bu görüşmelerde Semih Kılıçsoy'un durumu da gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy için yeni plan! Kiralık formülü gündemde

Milliyet'te yer alan habere göre, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkat çeken ancak bu yıl istenen seviyeye ulaşamayan genç forvetin, gelişimini sürdürebilmesi adına bir sezonluğuna başka bir takıma kiralanması fikri ön plana çıktı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy için yeni plan! Kiralık formülü gündemde

Henüz kesinleşmeyen bu plan, oyuncuya gelecek teklifler doğrultusunda netleşecek.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy için yeni plan! Kiralık formülü gündemde

Avrupa ya da Süper Lig'den gelecek uygun bir teklif ve Semih'in de onay vermesi durumunda kiralık transfer gerçekleşebilir.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy için yeni plan! Kiralık formülü gündemde

Öte yandan, Beşiktaş yönetiminin gelecek sezon için kaliteli bir yabancı santrfor transfer etmeyi planladığı ve Ciro Immobile'yi takımda tutmak istediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy için yeni plan! Kiralık formülü gündemde

Ayrıca Solskjaer'in yakından takip ettiği genç oyuncu Mustafa Hekimoğlu'nun da kadroda yer alacağı belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy için yeni plan! Kiralık formülü gündemde

Bu tabloya göre, Semih'in forma bulmasının zorlaşacağı ifade ediliyor.

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