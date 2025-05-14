TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy için yeni plan! Kiralık formülü gündemde
Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Beşiktaş'ta genç forvet Semih Kılıçsoy'un geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu sezon beklentilerin altında kalan 19 yaşındaki futbolcunun, düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma kiralık gönderilmesi planlanıyor. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)
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Milliyet'te yer alan habere göre, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkat çeken ancak bu yıl istenen seviyeye ulaşamayan genç forvetin, gelişimini sürdürebilmesi adına bir sezonluğuna başka bir takıma kiralanması fikri ön plana çıktı.
Henüz kesinleşmeyen bu plan, oyuncuya gelecek teklifler doğrultusunda netleşecek.
Avrupa ya da Süper Lig'den gelecek uygun bir teklif ve Semih'in de onay vermesi durumunda kiralık transfer gerçekleşebilir.
Öte yandan, Beşiktaş yönetiminin gelecek sezon için kaliteli bir yabancı santrfor transfer etmeyi planladığı ve Ciro Immobile'yi takımda tutmak istediği öğrenildi.
Ayrıca Solskjaer'in yakından takip ettiği genç oyuncu Mustafa Hekimoğlu'nun da kadroda yer alacağı belirtiliyor.
Bu tabloya göre, Semih'in forma bulmasının zorlaşacağı ifade ediliyor.
Son olarak, siyah-beyazlıların cazip bir teklif gelmesi halinde Semih Kılıçsoy'u bonservisiyle birlikte satma seçeneğini de değerlendirmeye aldığı iddia ediliyor.
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