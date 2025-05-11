TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta flaş Patrik Schick gelişmesi! Bayern Münih rakip oldu

Trendyol Süper Lig'de Avrupa Ligi'ne ve Süper Kupa'ya katılım mücadelesi veren Beşiktaş'ta dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Siyah beyazlı kulüp, önümüzdeki sezon için çalışmalarını hızlandırırken gündemine Bayer Leverkusen'de forma giyen Patrik Schick'i almıştı.

Hücum hattında liderlik rolü üstlenecek bir oyuncu arayan Beşiktaş, Patrik Schick ile bu eksiği kapatmayı planlıyordu ki transferde üzen haber geldi.

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Bayern Münih'e yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre Bundesliga şampiyonu, rotasını Schick'e çevirdi.

GYÖKERES'TEN VAZGEÇİLDİ

Haberde belirtilene göre Bayern Münih, uzun süredir takipte olduğu Viktor Gyökeres'ten vazgeçti. Leroy Sane'nin ayrılığına yönelik önlem almak isteyen Alman devi, bu doğrultuda transfer listesine yeni isimler ekledi: Florian Wirtz ve Patrik Schick.

Haberde özellikle Patrik Schick'in Bayern Münih'in golcülerine kıyasla verimliliği gözler önüne serildi. Çek golcü, 90 dakikada 1 gol katkısı ile istatistik olarak Harry Kane dışındaki bütün Münih oyuncularının önünde yer aldı.

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