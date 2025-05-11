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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Mahmudu Bajo müjdesi: Anlaşmaya varıldı!

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Mahmudu Bajo müjdesi: Anlaşmaya varıldı!

Beşiktaş'ın 4 yıllık kontrat önerisi ile gittiği Mahmudu Bajo, "Evet" dedi. Siyah beyazlılarda Gambiyalı oyuncu için 3-4 milyon Euro fiyat belirleyen Slovak ekibi Dunajska Streda ile görüşmeler devam ediyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Mahmudu Bajo müjdesi: Anlaşmaya varıldı!

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Beşiktaş Scout Şefi Eduard Graf, Slovak ekibi Dunajska Streda formasını giyen Mahmudu Bajo için teknik heyet ve yönetime olumlu rapor verdi. Birkaç aydır Graf'ın radarında olan Gambiyalı futbolcuya 4 yıllık kontrat önerisiyle gidildi ve anlaşmaya varıldı. Bajo'nun siyah beyazlıların teklifine heyecanla yaklaşıp "Evet" dediği kaydedildi.

ELAN RICARDO KİRALANACAK

Avrupa'dan birkaç takımın daha ilgilendiği 20 yaşındaki futbolcu ile el sıkışılmasının ardından kulübüyle temaslarına hız verildi. Dunajska Streda'nın 1 yıl önce 350 bin Euro'ya transfer ettiği oyuncu için 3-4 milyon Euro civarında bonservis beklentisi bulunduğu ancak Beşiktaş'ın bu rakamın altında bir teklif sunduğu kaydedildi. Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş yönetimi, Bojo'yu kadrosuna katarsa ara dönemde transfer edilen Elan Ricardo'yu gelişmesi için kiralık olarak bir başka takıma gönderecek.

Profesyonel kariyerinde Streda dışında yine Slovak ekibi olan Podbrezova'da forma giyen Bajo, iki kulüpte toplamda 63 maça çıktı ve 2 asist yaptı. 4 kez de Gambiya Milli Takımı formasını giydi.

Güncel piyasa değeri 1 milyon Euro olan 20 yaşındaki futbolcu, ön liberonun yanı sıra merkez orta saha olarak da görev yapabiliyor.

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