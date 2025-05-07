Portekiz farkı

Beşiktaş'ta son yıllarda bir Portekizli futbolcu geleneği bulunuyor. Bu sezon Rafa Silva ve Gedson Fernandes performansları ile takımın en verimli iki ismi olurken, geçmişte de bunun benzer örnekleri yaşandı. Kadroya dahil edilen Portekizli oyuncular hem uyum sorunu yaşamıyor hem de maksimum oranda katkı sağlıyor. Ricardo Quaresma'nın 2010 yılında İstanbul'a ayak basmasıyla başlayan Portekizli geleneği, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida ve Pepe ile devam ederken Portekiz futbolunu Beşiktaş'ta şimdilerde Rafa Silva, Gedson Fernandes ve Joao Mario temsil ediyor.

49 GOLLÜK KATKI VERDİLER

Siyah-beyazlı takımın bu sezon formasını giyen üç Portekizli oyuncu, toplamda 31 gol kaydederken, 18 asistlik de performans gösterdi. Bu sezonki büyük maçlarda 10 gol bulan Kara Kartal'da Rafa Silva ve Gedson 6'sında pay sahibi oldu. Bu sezon tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Rafa Silva, 16 gol-12 asistle harikalar yarattı. Gedson Fernandes de kariyerinin en golcü dönemini yaşıyor. 46 maçta 11 gol ve 2 asist kaydeden başarılı oyuncunun yanı sıra Joao Mario da 35 karşılaşmada 4 gol-4 asistle oynadı ve vatandaşlarının ardından takımına katkı sağlamayı başardı.

QUARESMA İLE BAŞLADI

BEŞİKTAŞ'TA forma giyen ilk Portekizli oyuncu olan Ricardo Quaresma, burada gösterdiği performansla taraftarların unutamadığı bir isim olarak akıllarda kaldı. İki farklı dönemde toplam 6 yıl Beşiktaş forması giyen Quaresma, 2 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Toplamda 227 maçta 30 gol atarke