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Haberler Beşiktaş Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk ihraç edildi

Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk ihraç edildi

Beşiktaş Disiplin Kurulu, Divan Kurulu’nda gerçekleşen olaylara karışan Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk hakkında ihraç kararı alındı. Karar; Ekim ayında oylamaya sunulacak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 06:50
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Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk ihraç edildi

Beşiktaş'ta olaylı Divan Kurulu hakkında Disiplin Kurulu kararını verdi... Beşiktaş Disiplin Kurulu, 12 Nisan'daki Divan Kurulu toplantının tatil edilmesine neden olan olayların baş aktorleri eski başkan Hasan Arat ve Divan Başkanı Tevfik Yamanturk hakkında ihrac kararı aldı. Kurul dunku toplantısında tarafların savunmalarını inceledi ve oy cokluğu ile Tevfik Yamanturk ve eski başkan Hasan Arat'ın kulupten ihrac edilmesine karar verdi.

SON KARAR EKİM AYINDA

Disiplin Kurulu'nun aldığı bu karar, Beşiktaş Yonetim Kurulu tarafından değerlendirilecek. Yonetim kurulu, kararı onaylaması durumunda konuyu genel kurula taşıyacak. Ekim ayındaki İdari ve Mali Genel Kurulda yapılacak oylama ile kesin sonuc belirlenecek. Burada da oy coğunluğu ile ihrac kararı cıkarsa Disiplin Kurulu'nun kararı uygulamaya gecirilecek.

NELER YAŞANMIŞTI

Beşiktaş eski başkanı Hasan Arat 12 Nisan'da gercekleştirilen Divan Kurulu toplantısında kursude konuşma yaparken, Divan Başkanı Tevfik Yamanturk ve iki kişi tarafından fiziki saldırıya uğramış ve toplantı tatil edilmişti. Hasan Arat avukatları aracılığıyla resmi şikayetlerde bulunurken, Beşiktaş Disiplin Kurulunun alacağı karar da merakla bekleniyordu.

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