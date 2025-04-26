İtalyan işi

BEŞİKTAŞ'IN suskun İtalyan santrforu Ciro Immobile, Hatayspor karşısında hat-trick yapıp, gol şovla geri döndü. Bordo-beyazlılar karşısında 1-0 geri düşen Kara Kartal'da 36'da kazanılan penaltıyı golle sonuçlandıran İmmobile, ikinci yarıda da golleriyle coştu. 35 yaşındaki tecrübeli yıldız, 52'de kazanılan penaltıda da yine ağları havalandırmayı başardı. Gecenin yıldızı İmmobile, 59'da da sahne alıp gol resitalini tamamladı.

F.BAHÇE'Yİ BEKLİYORUZ

BEŞİKTAŞ'TA bu sezon ilk kez hat-trick yapan İtalyan santrfor, en son 27. haftada 10 Mart'ta evlerinde 2-1 yenildikleri G.Antep maçında penaltıdan gol atmıştı. Yine bir nisan günü, 10 Nisan 2022'de Lazio'yla Genoa'ya hat-trick yapmıştı. Maçtan sonra zor zamanlar geçirdiğini belirten İmmobile, "F.Bahçe maçını sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu sezon en iyi maçlarımızı büyüklere karşı oynadık. Bizim için çok önemli. Kazanmak bizim için değerli" dedi.

BU SEZON 11 PENALTININ 9'UNU ATTI

BEŞİKTAŞ'TA gecenin kahramanı olan İmmobile, Hatay karşısında 2 penaltı golü buldu. İtalyan yıldız, bu sezon kullandığı 11 penaltıdan 9'unu ağlara gönderirken, ikisinde fileleri havalandıramadı. Bu sezon ligde boy gösterdiği 26 karşılaşmada 14 gole ulaştı. Toplamda 37 maçta 18 gol attı.

4 YIL SONRA HAT-TRİCK SİFTAHI

TRENDYOL Süper Lig tarihinde hat-trick yapan üçüncü İtalyan oyuncu olan Ciro Immobile (Stefano Okaka-Mario Balotelli), Kara Kartal'da 4 yıllık özleme de son verdi. İtalyan golcü, Mayıs 2021'den (Cyle Larin-Hatayspor) bu yana bir maçta üç ve daha fazla gol atan ilk Beşiktaşlı isim olmayı başardı.

ARROYO GOLLE TANISTI

BEŞIKTAŞ'IN ara transfer sezonunda kadrosuna kattığı Keny Arroyo, siyahbeyazlı forma ile Süper Lig'de ilk golünü Hatayspor'a karşı kaydetti. Genç futbolcu, karşılaşmaya yedek başladı. 75. dakikada Rashica'nın yerine oyuna dahil oldu. Arroyo oyuna girdikten 4 dakika sonra takımının 5. golünü kaydetti. Joao Mario, orta alandan rakip kaleye hareketlenen Rafa Silva'ya yerden pasını aktardı. Rafa Silva, topu ceza sahasının soluna kadar sürüp penaltı noktasının sağına yerden çevirdi. Arroyo'nun sol ayak içiyle yaptığı şık vuruşu topu ağlarla buluştu. Ekvadorlu milli futbolcu Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Onvo Antalyaspor müsabakrasında fileleri havalandırmış ve siyah-beyazlı takımda siftah yapmıştı.

İLK ASİSTİM MUTLUYUM

BEŞIKTAŞ'IN 21 yaşındaki sol bek oyuncusu Emrecan Terzi, "Üçüncü sıraya çıktığımız için mutluyuz. Bir sene sonra ilk maçıma çıktım, çok mutluyum. İlk 15-20 dakika nerede olduğumun farkına varamadım. Hatayspor'un golü beni uyandırdı. Artık bir şeyler yapmam gerektiğinin farkına vardım. Umarım golden sonraki performansım özür yerine geçmiştir. İlk asistim için mutluyum" dedi.

RAFA'YA TEŞEKKÜRLER

ARROYO, evinde gol atmanın kendisi için özel olduğunu belirti. Beşiktaş'ın genç futbolcusu Arroyo, "Adaptasyon sürecim iyi gidiyor. Hocamız bana çok yardımcı oluyor, benimle özel olarak ilgileniyor. Gol atmayı çok istiyordum. Takım arkadaşlarıma, özellikle de asisti yapan Rafa'ya teşekkür ederim. Umarım iç sahada daha fazla gol atarım" dedi.

TRİBÜNLER GOLLE COŞTU

ŞAMPIYONLUK yarışından erken kopan, Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Beşiktaş'ta, Hatayspor karşılaşmasında tribünlerde yer yer boşluklar dikkat çekti. Siyah-beyazlılar, Avrupa yarışına tutunmak için sahaya çıkarken tribünleri dolduran taraftarlar Beşiktaşlı futbolculara karşılaşma öncesi ve sonrası sevgi gösterisinde bulundu. Fenerbahçe derbisi öncesi takımlarına moral verdi.

GEDSON DİREĞE TAKILDI

BEŞIKTAŞ'IN Süper Lig'de direkten dönen toplar konusundaki şanssızlığı Hatayspor maçında da devam etti. 22. dakikada Beşiktaşlı oyuncular rakip yarı alanda kısa paslar yaparak ceza yayında Gedson Fernandes'i topla buluşturdu. Gedson'un sağ ayak üstüyle çektiği şutta top yan direkten geri döndü. Kartal'ın bu sezon 11 topu direkten döndü.

HATAYSPOR LİGDEN DÜSTÜ

HATAYSPOR, final gibi maçta Beşiktaş'a 5-1 mağlup oldu ve Süper Lig'den düştü. Süper Lig'de 19 puanla 18. sırada bulunan bordo-beyazlıların matematiksel olarak yoluna devam etmesi için Beşiktaş'ı yenilmemesi ve alt sıralardaki rakiplerinin puan kaybetmesi gerekecekti. Ancak Hatay ekibi, siyah-beyazlılar karşısında kaybedince diğer ihtimallere gerek kalmadan 5 sezon sonra Süper Lig'e veda etti. Hataysporlu futbolcular ise karşılaşma sonunda büyük bir üzüntü yaşadı. Bordo beyazlı oyuncular sahanın ortasında yığılıp kalırken, bazı futbolcular da gözyaşlarına hakim olamadı. Hataysporlu futbolcuları, siyah beyazlı oyuncular teselli etti ve Beşiktaş taraftarları iki takımı tribünlere çağırıp alkışlarla uğurladılar. Akdeniz temsilcisi, 2023'teki Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran şiddetli depremlerin ardından ligden çekilmiş, geçen sezon tekrar Süper Lig'de devam etmişti.