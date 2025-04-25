BEŞİKTAŞ HABERİ | Keny Arroyo: Adaptasyon sürecim iyi gidiyor

Atakaş Hatayspor karşısında Süper Lig'deki ilk golünü kaydeden Keny Arroyo, maç sonu açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"EVİMİZDE GOL ATMAYI İSTİYORDUM"

"Bu maça hocamız bizi iyi hazırladı, iyi hazırlandık. Kazanmak istedik. Bir gol yedik ve sonrasında tepki verdik. Performansımızdan taraftarımızın memnun olduğunu biliyorum. Taraftarımızı memnun etmek güzel. Evimizde gol atmayı istiyordum. Takım arkadaşlarıma, Rafa'ya asisti için teşekkür ederim. Umarım iç sahada daha fazla gol atarım ileride. Adaptasyon sürecim iyi gidiyor. Hocamız bana çok yardımcı oluyor, özel ilgileniyor. Üzerine koyarak önümüzdeki sene daha iyi olmak için çalışıyorum."