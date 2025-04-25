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Haberler Beşiktaş Beşiktaş 5-1 Atakaş Hatayspor | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Beşiktaş 5-1 Atakaş Hatayspor | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasının açılış maçında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Atakaş Hatayspor’u 5-1 mağlup etti. İşte mücadelenin detayları… | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma 19:51 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma 21:54
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Beşiktaş 5-1 Atakaş Hatayspor | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasının açılış maçında Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'u ağırladı.

Siyah beyazlılar mücadeleyi 5-1 kazanırken Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de bitime 5 hafta kala küme düşen ikinci ekip oldu.

Mücadelenin açılış golü dakika 20'de Abdulkadir Parmak'tan geldi ve konuk ekip 1-0 öne geçti.

Kazandığı penaltı vuruşundan Immobile ile faydalanan Beşiktaş, dakika 36'da skoru eşitledi ve maçın ilk yarısı 1-1 beraberlik ile sonuçlandı.

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2 DAKİKA 2 GOL

52. dakikada yeniden penaltı kazanan Beşiktaş, Immobile'nin golü ile skoru 2-1 yaptı.

53. dakikada ise Rafa Silva ile fileleri sarsan siyah beyazlılar, 2 dakika içerisinde buldukları 2 gol ile skoru 3-1'e getirdi.

IMMOBILE'DEN HAT-TRICK

Dakika 59'da kaydettiği gol ile hat-trick yapan Immobile, 10 Nisan 2022'de oynanan Genoa-Lazio maçından sonra ilk kez hat-trick yaptı. Bu hat-trick aynı zamanda uzun süre sonra ilk 11'e dönen İtalyan golcünün Beşiktaş forması ile ilk hat-trick'i oldu.

ARROYO ATTI

75. dakikada Immobile yerine sahaya giren Keny Arroyo, 78. dakikada fileleri sarstı ve skoru 5-1'e getirdi. Genç futbolcu, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'deki ilk golünü Hatayspor'a attı.

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