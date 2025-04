Kod adı: Kara Kartal

Son yıllarda hep aynı kısır döngüyü yaşayan Beşiktaş köklü bir çözüm için Solskjaer liderliğinde büyük bir operasyona hazırlanıyor. Başakşehir maçından sonra "ameliyat" isteyen ve çok sert konuşan Norveçli çalıştırıcı yönetimin arkasında durmasıyla alacağı radikal kararları hayata geçirecek. Seçime odaklanan yönetim ise önemli isimleri ve yapılacak doğru projeleri kongre sürecinde açıklayacak. Yapılacak operasyon yeni sezon için değil, önümüzdeki 5 yılı kapsayacak şeklinde olacak. Süper Lig'de kalan 7 karşılaşma bazı yıldız isimler için son şansları olacak. İyi bir gözlemci ve analist olan Teknik Direktör Soslkjaer bu süre zarfında sahada ve antrenmanda tüm futbolcuları analiz edecek ve her gün bilgi alacak. Takım için her şeyini ortaya koyan ve Beşiktaş'ın başarısı için ter döken futbolcuları not edip bu listeyi yönetime verecek. Öte yandan Norveçli teknik adam gelecek sezon ezeli rakipleriyle mücadele edecek kadro çalışmasını da sunacak.