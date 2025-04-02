  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Serdal Adalı şans diledi

Serdal Adalı şans diledi

Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni dün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Serdal Adalı şans diledi

Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni dün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşti. Başkan Serdal Adalı, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, futbolcular ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşen törende yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. Burada kısa bir konuşma yapan Başkan Adalı, G.Saray galibiyetiyle camiaya çifte bayram yaşatan oyuncularını tebrik ederek Göztepe maçı için başarı dileğinde bulundu.

KEBAP YAPMAYI ÖĞRETTİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, dün tesislerde gerçekleşen bayramlaşma töreninde ocakbaşının başına geçti. Adanalı olan ve kebapla arası çok iyi olan Başkan Adalı, Norveçli teknik direktör Ol Gunnar Solskjaer'e kebap nasıl pişirilir dersi verdi. Solskjaer'in bu anları büyük bir dikkatle takip etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Kupa derbisinde prim düellosu!
G.Saraylı o isim sezon sonunda yolcu!
DİĞER
Kuruluş Osman’a 4 yeni oyuncu! Diziye Tayanç Ayaydın, Sinan Tuzcu, Şahin Çelik ve Onur Ayçelik dahil oldu
İBB eski Başkanı İmamoğlu'nun mal beyanından kaçırdığı 3 villanın sırrı ortaya çıktı!
Buruk'tan derbiye özel toplantı!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye cevap gecikmedi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Finali getiren golün asisti Arda Güler'den! Finali getiren golün asisti Arda Güler'den! 01:30
Tümosan Konyaspor yarı finalde! Tümosan Konyaspor yarı finalde! 01:29
Konyaspor penaltıdan yararlanamadı! Konyaspor penaltıdan yararlanamadı! 01:29
G.Saraylı o isim sezon sonunda yolcu! G.Saraylı o isim sezon sonunda yolcu! 01:29
Ilıcalı'dan Hatipoğlu için videolu paylaşım! Ilıcalı'dan Hatipoğlu için videolu paylaşım! 01:29
G.Saray'dan F.Bahçe'ye cevap gecikmedi! G.Saray'dan F.Bahçe'ye cevap gecikmedi! 01:29
Daha Eski
29. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 29. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 01:29
Trabzonspor U19 yarı finalde! Trabzonspor U19 yarı finalde! 01:29
Süper Lig'de Arokodare düellosu! Süper Lig'de Arokodare düellosu! 01:29
F.Bahçe'de derbi öncesi flaş gelişme! 3 futbolcu... F.Bahçe'de derbi öncesi flaş gelişme! 3 futbolcu... 01:29
G.Saray'da Jelert ile ilgili şok gerçek! G.Saray'da Jelert ile ilgili şok gerçek! 01:29
G.Saray'da sürpriz ayrılık! Buruk onay verdi G.Saray'da sürpriz ayrılık! Buruk onay verdi 01:29