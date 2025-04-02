Serdal Adalı şans diledi

Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni dün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşti. Başkan Serdal Adalı, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, futbolcular ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşen törende yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. Burada kısa bir konuşma yapan Başkan Adalı, G.Saray galibiyetiyle camiaya çifte bayram yaşatan oyuncularını tebrik ederek Göztepe maçı için başarı dileğinde bulundu.

KEBAP YAPMAYI ÖĞRETTİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, dün tesislerde gerçekleşen bayramlaşma töreninde ocakbaşının başına geçti. Adanalı olan ve kebapla arası çok iyi olan Başkan Adalı, Norveçli teknik direktör Ol Gunnar Solskjaer'e kebap nasıl pişirilir dersi verdi. Solskjaer'in bu anları büyük bir dikkatle takip etmesi dikkatlerden kaçmadı.