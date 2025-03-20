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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Saba Kharebashvili hamlesi!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Saba Kharebashvili hamlesi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların son olarak Dinamo Tblisi formasını terleten 16 yaşındaki Saba Kharebashvili ile ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Saba Kharebashvili hamlesi!

Transferde yeniden yapılanan ve scout ağı kuran Beşiktaş dünyanın birçok bölgesinde genç yetenekleri izleme ağını genişletti. Özellikle Eduard Graf'ın gelişi sonrası yıldız potansiyelli genç yıldızları bulan Beşiktaş'ın yeni hedefi belli oldu.

Takvim'in haberine göre Siyah-Beyazlılar'ın Gürcistan ekibi Dinamo Tblisi'de forma giyen 16 yaşındaki sol bek Saba Kharebashvili ile ilgilendiği öğrenildi. Beşiktaş'ın hem sağ bek hem de stoperde de forma giyebilen 16 yaşındaki yıldız adayı için kısa süre içinde Gürcü ekibine teklifte bulunması bekleniyor.

Siyah-Beyazlılar'ın genç futbolcu için 2 ila 2,5 milyon Euro bandında bir rakam önereceği de gelen haberler arasında. Alt yapısından yetiştiği Dinamo Tblisi ile şu ana kadar 37 resmi maça çıkan Saba 5 asiste imza attı. Güncel verilere göre 800 bin Euro'luk piyasa değeri bulunan genç oyuncu Avrupa'nın önemli takımları tarafından takip ediliyor. Kartal'ın genç yıldızı kadrosuna katmakta ısrarlı olduğu da gelen haberler arasında.

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