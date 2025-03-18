Beşiktaş’tan “kadro dışı” yalanlaması

Beşıktaş, basında çıkan birçok futbolcunun kadro dışı bırakılacağı ve bu futbolcularla sezon sonunda yolların ayrılacağı iddialarını yalanladı. Açıklamada; "Yazılı ve görsel basınla, sosyal medyada birçok futbolcumuzun kadro dışı bırakılacağı ve sezon sonunda birçoğuyla yollarımızın ayrılacağı iddiasıyla yayımlanan haberler tamamen asılsızdır. Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile oynayacağımız maçlar öncesinde masa başında kurgulanarak servis edilen haberleri manidar bulduğumuzu ifade eder, taraftarlarımızdan ve kamuoyundan bu tür haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz."