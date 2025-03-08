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Yabancı hakem kararı Pazartesi
Beşiktaş Kulübü, 29. haftada oynanacak olan Galatasaray derbisi için yabancı hakem kararının pazartesi günü verileceğini açıkladı. Başkan Serdal Adalı yaptığı açıklamada, "TFF'nin yapmış olduğumuz derbi maçlarımıza yabancı hakem atanması talebimize, pazartesi günü yapacağı yönetim kurulu toplantısında cevap vereceğini öğrenmiş bulunuyoruz. Söz konusu gündemle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.
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