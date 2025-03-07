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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Gaziantep FK mesaisi sürüyor

Beşiktaş'ta Gaziantep FK mesaisi sürüyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 10 Mart Pazartesi günü Gaziantep FK ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 Cuma 16:01 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2025 Cuma 16:10
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Beşiktaş'ta Gaziantep FK mesaisi sürüyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 10 Mart Pazartesi günü Gaziantep FK ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanı başkan Serdal Adalı izledi.

Bir günlük iznin ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan idman ısınma koşularıyla başladı. Antrenman pas çalışmasının ardından tam saha çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, 8 Mart Cumartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

RAFA SILVA TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

Bellona Kayserispor maçında yaşadığı sakatlığın ardından Rafa Silva, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

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